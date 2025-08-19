Barrachina critica que el Govern central preferisca gastar diners en la seu de la CHJ abans que en els damnificats de la DANA

Barrachina critica que el Govern prioritze la seu de la CHJ abans que els damnificats de la DANA
Denuncia l’absència de plans reals per evitar futurs episodis de pluja intensa
El Conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha criticat que “el Govern d’Espanya està més preocupat a reparar la seu de la CHJ, que presidia el desaparegut Miguel Polo, que en pagar les ajudes als damnificats i en executar les obres que haurien d’evitar que els valencians continuem desprotegits”.
Barrachina ha reaccionat després de conéixer que la CHJ invertirà altres 2,5 milions d’euros en l’acondicionament de la seua seu a València, denunciant que “segueixen sense tenir un pla per posar en marxa les actuacions necessàries que impedisquen que, si es repeteixen episodis de pluges com els del passat octubre, la població de la Comunitat Valenciana estiga protegida. És obscé que destinen un total de 8,8 milions en la seua pròpia seu mentre paralitzen obres importants”.
El conseller ha recordat que “el passat novembre este Consell va enviar al Govern d’Espanya un pla contra avingudes amb una inversió prevista de 2.394 milions d’euros, que incloïa les principals actuacions tant d’infraestructures com de seguretat per a la Comunitat Valenciana. L’únic que hem rebut d’este Govern és silenci”.
Barrachina ha lamentat que “el que ens han oferit després de quasi un any és un pla que no contempla mesures d’alerta a la població ni la construcció de les preses necessàries. Són parxes, no solucions reals i definitives. Cal abordar, sense complexes, altres infraestructures hidràuliques com preses, obres d’encausament, motes de protecció i vies verdes”.
Finalment, ha subratllat que “per al Govern de Sánchez sembla més important gastar diners en arreglar la seu de la CHJ que en la construcció d’infraestructures i la instal·lació de sistemes d’alerta que poden salvar vides”.