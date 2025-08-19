Cullera confirma la seua fortalesa turística amb un 96% d’ocupació durant el pont d’agost

Les pensions freguen el 100% i els hotels superen el 96% d’ocupació
L’Ajuntament i el sector turístic destaquen un model sostenible i beneficiós
La ciutat de Cullera ha tornat a demostrar el seu pes com a destí de referència en la Comunitat Valenciana, amb una ocupació mitjana del 96,1% en hotels i aparthotels durant el pont d’agost. En el cas de les pensions, la xifra ha arribat al 100%, confirmant la seua trajectòria ascendent respecte a anys anteriors.
Dades històriques i col·laboració amb el sector
Segons ha destacat l’alcalde, Jordi Mayor, “les dades confirmen a Cullera com un destí de referència i prioritari per als visitants”. El primer edil ha subratllat que aquests resultats són “fruit del treball conjunt entre el sector turístic i l’Ajuntament”, que han consolidat un model de turisme responsable, sostenible i beneficiós per a la població i el teixit econòmic.
Una oferta cultural i turística diversa
A més de les seues platges de qualitat i la reconeguda gastronomia, Cullera ha completat la seua oferta estiuenca amb patrimoni històric, activitats esportives i naturals i una àmplia agenda cultural. Esdeveniments com el festival d’Òpera Open-Air CullerArts, el Certamen de Bandes de Música de Cinema o els festivals musicals han contribuït a enriquir l’experiència dels visitants.
Pel que fa a la primera quinzena d’agost, les xifres també han sigut positives: 91,3% d’ocupació en hotels i aparthotels i 91% en pensions, unes dades que superen el 90% i consoliden la línia ascendent del turisme en la localitat.
“Els bons resultats són la conseqüència del treball que fem durant tot l’any”, ha conclòs l’alcalde.