Detenen a una assistenta de la llar i al seu fill per estafar més de 30.000 euros a una dona a qui cuidava

Moviments bancaris després del decés de la víctima
La Policia deté la cuidadora i el seu fill per estafa
Agents de la Policia Nacional han detingut en el districte de Patraix (València) una dona de 43 anys i el seu fill de 24 com a presumptes autors d’un delicte d’estafa, després d’haver sostret més de 30.000 euros de la dona a la qual ella cuidava.
Operacions després de la mort de la víctima
Segons les investigacions, els detinguts haurien realitzat transferències bancàries, pagaments amb targeta i extraccions de diners de la compte de la víctima, una dona de 71 anys, moltes d’aquestes operacions després del seu decés, al setembre de 2024.
Els fets es van descobrir arran de la denúncia presentada per un familiar, que va alertar de moviments bancaris sospitosos. Els agents van comprovar que la cuidadora, que atenia la dona des de 2023, tenia accés tant al domicili com a les cartilles i targetes bancàries.
Els diners, ingressats al compte del fill
Les investigacions van confirmar que nombroses transferències no autoritzades estaven dirigides a un compte bancari a nom del fill de la cuidadora. Davant aquestes proves, els agents van procedir a la localització i detenció de tots dos.
Els detinguts ja han sigut posats a disposició judicial.