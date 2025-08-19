La ITV d’Alzira funciona amb normalitat malgrat les llargues demores per demanar cita

Alzira manté el servei de la ITV malgrat les demores
Usuaris i empresa destaquen la normalitat dins de l’estació
L’estació de la ITV d’Alzira continua prestant servei de manera habitual tot i que les demores per poder demanar cites són altes. Des de la direcció de l’empresa SITVAL, afirmen que no es pot parlar ni de “caos” ni de “col·lapse”, sinó d’alguna xicoteta cua, fet que evidencia que la planta funciona amb molta normalitat. A més, subratllen que des de l’any passat fins ara les queixes i reclamacions han caigut de manera exponencial.
L’encarregat de la instal·lació reconeix que el problema de fons és la falta de personal, gran part del qual és temporal. Malgrat això, cada dia es revisen vehicles sense cita per a donar resposta a la demanda.
També apunta a un possible repte futur: d’ací a quatre anys, els nous vehicles adquirits després de la DANA hauran de passar la revisió.
Els usuaris coincideixen a assenyalar que el principal inconvenient és la demora a l’hora d’aconseguir cita, una situació que, segons expliquen, no és exclusiva d’Alzira sinó que s’estén a altres punts de la Comunitat Valenciana. Tot i això, també remarquen que, una vegada dins de l’estació, la revisió es realitza amb normalitat i sense majors complicacions.
La pàgina web per a reservar hora és gestionada per una empresa externa, i des de la direcció recomanen revisar-la periòdicament, ja que de manera recurrent es donen noves cites. A hores d’ara, la primera cita disponible a l’estació d’Alzira es troba per a la setmana de l’1 d’octubre; així i tot, recomanen fer una revisió per comprovar-ho.
L’empresa insisteix a no esperar a l’últim moment per sol·licitar cita i evitar així que la caducitat de la ITV puga suposar una sanció.