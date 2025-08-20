Creu Roja i l’Ajuntament d’Alzira habiliten un refugi climàtic per a protegir les persones sense llar de la calor extrema

Un refugi climàtic amb menjar, descans i higiene per a les persones més vulnerables
La campanya “En guàrdia contra la calor” reforça la protecció davant les onades extremes
Creu Roja i l’Ajuntament d’Alzira han posat en marxa un refugi climàtic per a protegir les persones en situació de sensellarisme davant les altes temperatures. Per segon any consecutiu, el consistori ha activat l’obertura diürna de les instal·lacions, situades al carrer Sant Vicent de Paül, en horari d’11.00 a 18.30 hores durant l’alerta roja per calor.
“Hem fet una primera intervenció, el passat dissabte i diumenge, gràcies a la qual tres persones han pogut passar l’onada de calor de forma segura. Ara bé, caldria donar cobertura més enllà de les onades de calor. Les administracions supramunicipals han d’adaptar la normativa perquè no hi haja persones sense un habitatge digne. No podem tolerar que es normalitze esta situació”, ha assenyalat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez.
El refugi climàtic, fruit del conveni amb Creu Roja, compta amb un espai de descans amb cinc llits i capacitat fins a huit places, així com menjador amb beguda fresca i productes d’higiene. Enguany, com a novetat, s’ha habilitat un espai per a la neteja personal i un servici de bugaderia, a més de garantir dinar i berenar per a les persones usuàries.
Segons la presidenta de Creu Roja a Alzira, Mari Creu Carrió, “este recurs ens permet establir contacte amb les persones en situació d’extrema vulnerabilitat i posteriorment realitzar una intervenció més integral. Gràcies al voluntariat i al personal de Creu Roja, tenim capacitat de resposta àgil en cas d’alerta roja per calor”.
Campanya “En guàrdia contra la calor”
El refugi climàtic forma part dels recursos que Creu Roja desplega durant l’estiu dins de la campanya “En guàrdia contra la calor”, que inclou trucades telefòniques i seguiment a persones vulnerables. A Alzira, el voluntariat ja ha començat el contacte amb persones usuàries, proporcionant consells i ventiladors en els casos detectats de manca de mitjans per a refrigerar la llar.
Recomanacions davant les altes temperatures
Creu Roja recorda una sèrie de pautes bàsiques per a previndre els efectes de la calor extrema:
- Beure aigua amb freqüència, encara que no es tinga set.
- Evitar begudes alcohòliques, ensucrades o amb cafeïna.
- Prestar especial atenció a majors, xiquets, embarassades i persones amb malalties cròniques.
- Romaner en espais frescos, a l’ombra o climatitzats.
- Reduir l’activitat física i evitar fer esport en les hores centrals del dia.
- Portar roba lleugera, folgada i de colors clars.
- No deixar mai persones ni mascotes en vehicles estacionats.
- Consultar al metge davant símptomes persistents relacionats amb la calor.
- Mantindre els medicaments en llocs frescos.
- Optar per menjars lleugers com fruites, verdures o ensalades.
Creu Roja Espanyola
Creu Roja Espanyola és el major moviment humanitari del món, amb més de 248.000 persones voluntàries en 1.263 municipis. Només en 2024 va atendre 11,9 milions de persones a escala nacional i internacional, gràcies al suport d’1,3 milions de persones sòcies, empreses i aliances socials.
L’organització treballa per a previndre i alleujar el sofriment humà, protegir la vida i la salut i defensar la dignitat de les persones, actuant sempre sota els seus set Principis Fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.