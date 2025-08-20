El festival Òpera Open-Air CullerArts tanca amb èxit la seua quarta edició

Tres nits de música i passió als Jardins del Mercat
“La Leyenda del Beso” tanca amb èxit la quarta edició
El festival Òpera Open-Air CullerArts ha revalidat l’èxit de les edicions anteriors. Aquesta cita musical, celebrada a l’aire lliure als Jardins del Mercat de Cullera, va tancar la nit del dimarts la seua quarta edició amb una gran afluència de públic.
L’última edició, celebrada els dies 15, 17 i 19 d’agost, va començar amb la posada en escena de “Aida”, de Giuseppe Verdi, en versió concert. Aquesta obra, estrenada en 1871, continua sent una de les òperes més representades del món.
La segona nit va ser el torn de la Gran Gala Lírica, amb una selecció de fragments d’òperes de Mozart i Gaetano Donizetti i de sarsueles com “Doña Francisquita” i “La Revoltosa”.
Finalment, la sarsuela “La Leyenda del Beso”, de R. Soutullo i J. Vert, va ser l’obra encarregada de tancar la quarta edició del festival, combinant lirisme i passió amb melodies inoblidables.
Pel que fa al públic, “Aida” va esgotar totes les entrades disponibles, mentre que la segona i tercera sessió van aconseguir una gran entrada, fregant el ple.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha valorat positivament la quarta edició com “una cita única i de qualitat”. Ha destacat que el festival té un altíssim nivell artístic, reflectit en el bon acolliment entre veïns i visitants.
A més, el primer edil ha ressaltat “la capacitat del municipi per programar grans cites culturals durant tot l’any, reforçant el prestigi i el reconeixement de la localitat com a escenari musical de referència”.