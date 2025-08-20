El Mareny de Barraquetes denuncia caigudes reiterades de la línia telefònica

Veïns del Mareny de Barraquetes afectats per reiterades caigudes de la línia telefònica
Comerços i teletreballadors pateixen les conseqüències de la falta de cobertura en temporada alta
El Mareny de Barraquetes està vivint una situació de reiterades caigudes de la xarxa de comunicacions, que impedeix als veïns i veïnes telefonar o enviar missatges amb normalitat. Aquesta incidència afecta també altres localitats costeres pròximes.
Segons Jordi Sanjaime, alcalde del Mareny de Barraquetes, el problema s’ha intensificat enguany, especialment durant els mesos de juliol i agost, coincidint amb episodis com el tancament de la platja per residus fecals, quan la comunicació amb l’exterior va resultar encara més complicada.
Els veïns comenten que la situació ha generat moltes queixes, afectant també comerços locals, que han tingut dificultats per processar pagaments amb datàfons, en plena temporada alta, quan la població pot multiplicar-se fins a set vegades respecte al cens habitual.
A més, la inestabilitat d’internet i cobertura ha obligat a algunes persones que treballen des de casa a desplaçar-se a València per poder connectar-se, un inconvenient que condiciona el dia a dia de residents i visitants.
L’Ajuntament assegura que contactarà amb l’empresa de telefonia per buscar una solució i minimitzar els problemes que genera aquest aïllament tecnològic.