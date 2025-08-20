Guadassuar exposa una vintena de trages de Danses de huit dissenyadors

“Vestir la festa”: Guadassuar ret homenatge al talent dels seus dissenyadors locals
El Centre Cultural exhibeix 24 trages i records històrics de les Danses
El Centre Cultural de Guadassuar acull una exposició amb una selecció de trages de Danses des dels anys 90. Baix el nom “Vestir la festa: l’art dels dissenyadors locals de Guadassuar”, la mostra compta amb 24 trages de huit dissenyadors i dissenyadores del municipi. També hi podem trobar els cartells de Danses de tots els anys i una xicoteta col·lecció de fotografies de Regines, presidida per la de 1975, any en què encara eren Miss Danses.
Un reconeixement al treball de totes les persones que, amb la seua imaginació i paciència, visten cada any a les Festeres de la Mare de Déu de l’Assumpció i als seus balladors, des dels dissenyadors més veterans fins als nous talents.
L’exposició podrà visitar-se fins al 30 d’agost, l’últim dia de les Danses 2025.