La Generalitat inicia la consulta pública prèvia per protegir els nuclis urbans costaners de valor etnològic

La Generalitat consulta la ciutadania sobre la protecció dels nuclis costaners tradicionals
Obert el termini per fer aportacions al decret de valor etnològic del litoral
Conseller Vicente Martínez Mus
La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha anunciat l’obertura del tràmit de consulta pública prèvia sobre el decret que protegirà els nuclis urbans costaners de valor etnològic, en desenvolupament de la Llei 3/2025, de 22 de maig, de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana, publicada recentment a Les Corts.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha destacat que aquesta norma “busca compatibilitzar la protecció del litoral amb els usos econòmics de la costa i salvaguardar els nuclis costaners tradicionals”.
El termini per a participar en la consulta és de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV, a través del portal de participació ciutadana: gvaparticipa.gva.es. Durant aquest període, la ciutadania i les organitzacions podran aportar opinions i suggeriments sobre la necessitat, objectius i possibles alternatives de la nova regulació.
Segons el conseller, la nova llei permetrà als ajuntaments donar respostes més eficients a les necessitats de cada municipi, protegint el conjunt arquitectònic dels nuclis amb valor etnològic i abordant qüestions que no estan resoltes en la normativa estatal, com els nuclis costaners tradicionals, les zones de marjal i la compatibilitat entre usos humans i valors naturals de la costa.
Procediment
El desenvolupament reglamentari establirà com tramitar la protecció dels nuclis costaners. La sol·licitud es podrà iniciar per interessats, ajuntaments o la pròpia Conselleria, i requerirà informe de la Conselleria amb competències en cultura. Posteriorment, la Direcció General de Costes, Ports i Aeroports redactarà un borrador de reglament, que serà sotmès de nou a informació pública. Es preveu que el text estiga aprovat al llarg del 2025.