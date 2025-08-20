L’Ajuntament d’Algemesí invertix més de 77.000 euros per a renovar la senyalització viària afectada per la riuada

Algemesí reforça la seguretat viària amb una inversió municipal de més de 77.000 € després de la riuada de 2024
L’Ajuntament renova senyals, passos de vianants i elements de protecció per a garantir la mobilitat i la seguretat ciutadana
L’Ajuntament d’Algemesí ha intensificat este estiu la reposició i renovació de la senyalització viària en tot el terme municipal, com a resposta als greus danys ocasionats per la riuada d’octubre de 2024. Des del primer moment es va actuar amb criteris d’urgència per a la seguretat del trànsit i de les persones, reposant de manera progressiva gran part de la senyalització vertical i horitzontal.
Ha sigut en els mesos d’estiu, quan el trànsit disminuïx de manera notable, quan s’han reforçat les labors de pintura viària, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties a la ciutadania.
Esta actuació ha suposat una inversió de 77.486,19 euros, finançada íntegrament amb pressupost municipal, ja que este tipus de treballs no estan inclosos en les ajudes estatals per a la reconstrucció. Els treballs han abastat tant el nucli urbà com les àrees industrials, i han permés restablir —i fins i tot reforçar— les condicions de seguretat i mobilitat que es van vore greument afectades per la catàstrofe.
Principals elements renovats
- Senyalització vertical: instal·lació de 156 nous suports i 213 plaques, desaparegudes o amb alt deteriorament.
- Elements de protecció viària: col·locació de 90 balises i 71 separadors de carril bici, fonamentals per a la seguretat de ciclistes, conductors i vianants.
- Mesures de pacificació del trànsit: reposició de 90 metres lineals de bandes reductores de velocitat en zones sensibles.
- Pintura viària: renovació de 1.933 m² de passos de vianants i cebrats, així com 5.167 metres lineals de línies en eixos de calçada, laterals i zones d’estacionament. A més, s’han pintat 64 símbols viaris (com “STOP”, “cedisca el pas”, fletxes direccionals, etc.), essencials per a la regulació del trànsit.
“Amb esta actuació hem prioritzat la seguretat viària dels nostres veïns, responent a una situació extraordinària que no ha sigut fàcil”, ha declarat el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Kiko Reinoso.
Per la seua banda, l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha subratllat que “la inversió ha sigut assumida íntegrament per l’Ajuntament perquè incomprensiblement l’Ordre estatal no contempla este tipus de danys dins dels fons de reconstrucció. No obstant això, no podem permetre que la ciutat funcione sense condicions òptimes de seguretat i mobilitat”.
A més, s’està tramitant una ampliació del contracte de senyalització vertical, amb l’objectiu de continuar reposant els elements que encara resten danyats o absents després de la riuada. Este pressupost addicional es finançarà amb donacions d’entitats compromeses amb la reconstrucció d’Algemesí, a les quals el consistori ha volgut agrair de nou el seu suport i solidaritat en el moment més difícil de la història de la ciutat.