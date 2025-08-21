Barrachina: “Invertir en la modernització de regadius és apostar per una gestió hídrica eficient i per la consolidació de la nostra agricultura”

La Conselleria destina 13,5 milions d’euros a la modernització de la Séquia Reial del Xúquer, amb un estalvi de 6,67 hm³ d’aigua.
Barrachina acusa el Govern central de retallar l’aigua “sense criteris tècnics” i defensa el paper clau de l’agricultura valenciana.
Conseller Miguel Barrachina
El conseller d’Agricultura visita les obres de modernització de la Séquia Reial del Xúquer, amb una inversió de 13,5 milions d’euros
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha afirmat aquest dijous que “invertir en la modernització de regadius és apostar per una gestió hídrica eficient i per la consolidació de la nostra agricultura com a pilar fonamental de l’economia i de la creació de llocs de treball a la Comunitat Valenciana”.
Inversions en la Séquia Reial del Xúquer
Barrachina ha visitat les obres de modernització del sector 4 de la Séquia Reial del Xúquer, amb una inversió de 4,1 milions d’euros, que permetran un estalvi d’aigua estimat en 775.000 m³ anuals i beneficiaran 506 regants.
El conseller ha destacat que, junt amb les actuacions als sectors 17 i 35, la inversió total ascendeix a 13,5 milions d’euros.
Aquestes obres se sumen als 12,6 milions d’euros destinats per la Generalitat a la modernització de vuit sectors de regadiu de la Séquia Reial del Xúquer, amb un estalvi global de 6,67 hectòmetres cúbics d’aigua que es podran derivar al Parc Natural de l’Albufera. En total, afecten 2.195 hectàrees de reg i beneficien 5.844 agricultors.
Crítica al Govern central
El titular d’Agricultura ha subratllat que “el millor tallafoc és mantindre viva l’agricultura, i per a això l’aigua és imprescindible”, i ha denunciat que “el Govern central retalla l’aigua de manera injustificada i sense criteris tècnics, posant en risc el territori i la supervivència del camp”.
En aquest sentit, ha assegurat que “el Consell defensa cada gota que necessita la nostra terra i aposta per la modernització dels regadius com a garantia de futur del sector i del medi rural”.
99 milions per a gestió hídrica
Barrachina ha recordat que la Conselleria està invertint enguany 99 milions d’euros en gestió hídrica, dels quals 38 milions es destinen a modernització de regadius.
Finalment, ha defensat l’eficiència dels agricultors valencians: “acís no es malgasta ni una gota d’aigua, reutilitzem tota la possible i per això exigim al Govern l’aigua i les inversions que ens corresponen”.