Benimodo comença la seua setmana gran de festes. 

Benimodo inicia la seua setmana gran amb música, pólvora i tradició
Festes Majors: activitats per a tota la família i moments de germanor
Benimodo viu les seues Festes Majors, en honor a Sant Felip Benici, Sant Bernat i La Divina Aurora. Aquesta celebració, dissenyada amb un marcat accent local, ofereix una variada programació pensada per a tots els membres de la família, amb l’objectiu que cada persona trobe el seu espai en la festa.
Del 21 al 25 d’agost, Benimodo viurà els dies grans de les festes: el dia de Sant Felip amb missa, processó i el reconeixement a les futbolistes Nuria Escoms i Laura Orts; el dia de Sant Bernat amb pólvora, música i la revetla de Montesol; i el dia de la Divina Aurora amb rosari, processó i l’esperada actuació de Pep Gimeno Botifarra.
Els dies següents continuaran amb activitats per a totes les edats: tallers infantils, festa de l’aigua i escuma, rally i concurs d’arròs al forn, així com animació a la plaça Major.
Les Festes Majors de Benimodo conviden així a veïns i visitants a compartir uns dies plens de tradició, alegria i germanor.