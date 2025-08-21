El Mareny de Barraquetes al·lega contra el nou PORN de l’Albufera perquè tota la circumval·lació a la platja siga considerada sòl urbà

El Mareny de Barraquetes reclama més sòl urbà per garantir serveis públics bàsics
L’Ajuntament demana criteris unificats en la zonificació de la circumval·lació cap a la platja
El Mareny de Barraquetes ha presentat al·legacions al nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de l’Albufera (PORN) per reclamar que tota la circumval·lació a la platja siga considerada sòl urbà. La versió preliminar del projecte de decret, del Consell, de revisió i aprovació del PORN va ser publicada per la Generalitat Valenciana a principis de juliol i es troba a hores en període d’exposició pública, 45 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci en el DOGV, durant els quals podran presentar-se al·legacions, observacions o suggeriments.
Així, d’una banda, el Mareny posa l’accent en la necessitat d’ampliar els terrenys urbanitzables per poder dotar l’entitat local menor d’instal·lacions públiques en condicions. Especialment complex és el cas de l’escola, que atenent a la falta de terrenys urbanitzables, no pot ampliar-se i que, com a conseqüència, no només està quedant-se menuda sinó que no compta amb les mínimes condicions d’accessibilitat.
Esta situació preocupa al consistori, perquè si haguera d’inhabilitar-se el centre per qualsevol circumstància, els xiquets i xiquetes es quedarien sense escola. D’altra banda, el Mareny reivindica una unificació de criteris pel que fa a la zonificació, ja que la circumval·lació que uneix el nucli urbà amb la costa sí que s’ha determinat com a sòl urbà en el tram oest, fins al seu encontre amb la carretera CV-502, però no en el tram est, a partir del seu encontre amb la CV-502.
L’Ajuntament confia que estes problemàtiques queden resoltes amb el nou PORN, ja que el Pla General d’Ordenació Urbana de Sueca de 2001 ja les contemplava i pretenia posar-los solució, equilibrant els interessos del Mareny amb la protecció i el foment dels recursos naturals de l’Albufera.