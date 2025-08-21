La Fe es converteix en el tercer hospital espanyol certificat com a Centre d’Atenció Postparada Cardíaca Extrahospitalària

La Fe se suma al Vall d’Hebron i al 12 d’Octubre com a referent estatal en l’atenció a pacients que han patit una postparada fora de l’hospital.
La certificació CAPAC acredita protocols exigents per a maximitzar la supervivència i reduir seqüeles neurològiques.
Director del área de Medicina Intensiva de La Fe, Álvaro Castellanos
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València s’uneix al Vall d’Hebron de Barcelona i al 12 d’Octubre de Madrid com a centres amb certificació CAPAC
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València s’ha convertit en el tercer hospital de l’Estat en obtindre la Certificació Assistencial de Centres d’Atenció Postparada Cardíaca Extrahospitalària de Nivell I (CAPAC), atorgada per l’entitat certificadora AENOR. Fins ara, només disposaven d’aquesta acreditació l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i l’Hospital 12 d’Octubre de Madrid.
Aquesta certificació acredita que La Fe compleix els estàndards de qualitat més exigents en l’atenció a pacients que han patit una postparada cardíaca fora de l’àmbit hospitalari, amb l’objectiu de maximitzar la supervivència, preservar la funció cerebral i afavorir la recuperació completa.
Requisits i protocols exigents
“Es tracta d’una certificació molt exigent, ja que implica el compliment de nombrosos protocols, requisits de formació, informació i comunicació entre els equips, així com un seguiment estricte de tots els processos relacionats amb la parada cardíaca”, ha explicat Álvaro Castellanos, director de l’àrea de Medicina Intensiva de La Fe.
Per a obtindre l’acreditació, AENOR exigeix que els centres compten, com a mínim, amb laboratori d’angiografia coronària operatiu les 24 hores del dia, servei d’Urgències, UCI equipada amb control estricte i continu de temperatura, i capacitat per a realitzar proves d’imatge com ecocardiografia, TAC o ressonància magnètica. També es valoren els programes de cateterisme cardíac immediat, estratificació pronòstica neurològica i funcional, rehabilitació cardíaca, així com la disponibilitat de programes de donació d’òrgans, inclosa la donació en asistòlia.
Millora en la coordinació i els resultats clínics
“La certificació CAPAC suposa una millora directa en l’organització i coordinació de tots els serveis implicats i redundarà en millors resultats clínics per als pacients”, ha assenyalat José Luis Poveda, gerent del Departament de Salut València La Fe. En el centre estan implicats els serveis de Medicina Intensiva, Urgències, Cardiologia, Rehabilitació Cardíaca, Neurofisiologia Clínica i Anestesiologia.
El projecte CAPAC
El Projecte CAPAC (Certificació Assistencial en Parada Cardíaca) està impulsat per la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). El seu objectiu és millorar l’assistència hospitalària als pacients que han patit una aturada cardíaca, establint una certificació que garantisca els estàndards de qualitat més elevats i maximitze la supervivència sense seqüeles neurològiques.