Torna el Festival Internacional de Cinema de Merda de Sueca amb la seua 12a edició

El CIM 2025 reunirà 85 obres de l’audiovisual trash, gore i underground al Centre Municipal Bernat i Baldoví.
Estrenes internacionals, convidats de luxe i sessions especials marquen la 12a edició del festival més irreverent de Sueca.
Sueca es prepara per acollir, del 24 al 28 de setembre, la 12a edició del Festival Internacional de Cinema de Merda (CIM), una cita de referència de l’audiovisual trash, gore i underground, que enguany comptarà amb gairebé un centenar d’obres a concurs.
El festival ha rebut més de 3.000 propostes de tot el món i finalment ha seleccionat 85 produccions: 74 curtmetratges i 11 llargmetratges, provinents de països com Regne Unit, Estats Units, Brasil, Índia, Rússia, Taiwan o Sollana. Les projeccions es realitzaran al Centre Municipal Bernat i Baldoví (antic Cine Lido).
Cartell i leitmotiv
El cartell d’enguany és obra dels artistes Teresa Llàcer Viel i Hèctor Ferrández Motos, que han plantejat una estètica inspirada en els advertiments de les caixes de tabac, amb una Mare de Déu i un fardatxo gegant com a protagonistes. El leitmotiv triat, “Escada-ueles”, vol remarcar també la tasca social del festival: “mentre el públic assisteix a les projeccions, no està molestant a les veïnes d’edat avançada”.
Estrenes internacionals i convidats
El CIM donarà especial importància a les estrenes internacionals, entre les quals destaquen títols com Virus Detected, Chal Halla Bol, German Horror Story, Exorcistas Carinhosos o The Golden Bagel. També es podrà veure el debut del director estoni Sander Maran amb Chainsaws Were Singing, així com la premiere europea del folk horror malaisi Roh, d’Emir Ezwan.
Entre els convidats, destaca la presència del cineasta britànic-hindú Balraj Kang, autor de The Birdwatcher, així com figures habituals del festival com el sollaner Pau Magraner, la humorista Cinta Slartibarfast o el cineasta Pablo Llorenç, guanyador de dos Goyes i mig.
Activitats paral·leles
La programació inclourà novetats com la “Sessió siesta” del diumenge a les 17 h, pensada per a recuperar-se de les jornades del festival en un ambient més relaxat. A més, la “Sessió sorpresa” del dissabte a la nit oferirà l’espectacle Cinemalães, amb actuacions de figures de la faràndula i el vodevil fins a altes hores de la matinada.
Amb més de dotze anys d’història, el CIM de Sueca continua consolidant-se com un dels festivals més singulars i irreverents del panorama europeu.