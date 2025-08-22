LA UNIÓ lamenta que la UE no haja aconseguit incloure cap producte lliured’aranzels i cedisca davant la pressió aranzelària de Trump

L’acord UE-EUA imposa un aranzel del 15% al vi i a l’oli d’oliva, sense excepcions per als productes europeus.
LA UNIÓ alerta d’una major competència en ametla i fruita seca i reclama etiquetatge clar de l’origen de les matèries primeres.
La Unió Llauradora i Ramadera lamenta la formalització de l’acord entre la Unió Europea i els Estats Units, que consolida la imposició d’un aranzel del 15 % sobre les exportacions agrícoles europees, sense incloure cap producte sensible del sector en excepcions aranzelàries. L’organització considera que es tracta d’una rendició política davant la pressió estatunidenca.
LA UNIÓ destaca que l’acord facilitarà l’entrada al mercat europeu de productes agroalimentaris estatunidencs com fruita seca, lactis, fruites i hortalisses o carn de porc, la qual cosa generarà més competència per a les produccions nacionals. En el cas de la fruita seca, i sobretot de l’ametla, l’impacte serà major, ja que Espanya és el principal importador europeu: pràcticament un terç de l’ametla que la UE compra als EUA.
El valor de les importacions de fruita seca (ametles i anous) dels EUA a la Comunitat Valenciana va ser de 355 milions d’euros l’any passat, quasi tant com el total del valor agroalimentari que exporta la Comunitat cap als EUA. Açò suposa el 19,7% del total d’importacions valencianes en tots els sectors. Per això, LA UNIÓ reclama novament l’obligació d’etiquetar l’origen de matèries primeres com l’ametla i la mel, perquè no es produïsca engany als consumidors ni burla als productors valencians, espanyols i europeus.
A més, sectors estratègics com el vi i l’oli d’oliva, pilars de l’exportació agroalimentària espanyola, assumeixen també l’aranzel del 15% sense alleujaments. En el cas del vi, l’acord amenaça amb frenar l’expansió del 30% de les exportacions cap als EUA registrada l’any passat. En l’oli, que representa prop del 30% de les exportacions agrícoles espanyoles a aquest país, el nou aranzel pot suposar un fre important en aquest mercat.
Segons LA UNIÓ, l’acord no és equilibrat: la Comissió Europea no ha inclòs cap producte agrari europeu en la llista de “sol NMF” (aranzel zero o quasi zero), ni tan sols l’oli, que no competeix de manera significativa amb el sector agrícola estatunidenc.
L’organització també mostra la seua preocupació pel possible desarmament del reglament de desforestació per als exportadors dels EUA, en dispensar-los com a “risc insignificant”. “És increïble fer aquesta concessió mentre als ramaders europeus se’ns obliga a complir estrictament el reglament en les nostres granges”, critiquen des de LA UNIÓ.
A més, l’acord obrirà negociacions sobre barreres sanitàries i fitosanitàries, respecte de les quals LA UNIÓ considera inacceptable qualsevol flexibilització de les normes europees per a permetre l’entrada de productes dels EUA.
Finalment, l’organització es pregunta on queda la promesa de la Comissió Europea de no situar el sector agroalimentari europeu en desavantatge competitiu sense reciprocitat. “Si això és el que pensa fer la Comissió per a fer el sector més atractiu, les generacions futures es poden acomiadar del seu patrimoni agrari”, assenyalen des de LA UNIÓ.
Per això, l’entitat reclama que la UE defense el seu model productiu, el més ètic del món, que avale les conseqüències d’aquest acord i que instrumente mesures per contrarestar els impactes negatius en els sectors més vulnerables.