Alzira rep una subvenció del Ministeri per a fer educació ambiental a les escoles

El consistori vol conscienciar els escolars i estendre el programa a tota la ciutadania.
Alzira reforça la prevenció d’incendis i inundacions amb un nou pla d’emergències i grups d’alerta ràpida.
Alzira ha rebut una subvenció del Govern d’Espanya destinada a impulsar programes d’educació ambiental en les escoles, amb l’objectiu que els xiquets i xiquetes aprenguen a actuar davant emergències i a relacionar-se amb la natura d’una manera respectuosa i conscient.
La iniciativa pedagògica, centrada en la prevenció de catàstrofes naturals, començarà al setembre i l’Ajuntament espera estendre-la també a les associacions veïnals i a la resta de la població.
Segons l’alcalde en funcions i regidor Andrés Gomis, el projecte és clau perquè Alzira és una ciutat amb risc d’incendis i d’inundacions, tal com va quedar patent durant la DANA del 29 d’octubre passat.
En aquest sentit, el consistori treballa en la posada en marxa de grups d’alerta ràpida que permeten als disseminats i partides rebre informació detallada i en temps real, en coordinació amb l’Ajuntament i els cossos d’emergència.
A més, s’ha avançat en l’actualització del Pla d’Emergències Local, en coherència amb la creació de la nova Regidoria d’Emergència Climàtica, Transició Ecològica, Agenda Urbana i Projectes Estratègics, que busca millorar la resiliència davant els riscos climàtics.
L’Ajuntament d’Alzira treballa també en la digitalització de les comunicacions amb els voluntaris forestals, estudiant la implantació d’una aplicació mòbil que permeta conéixer la ubicació dels vigilants i facilitar una resposta més ràpida en cas de detectar fum.
Amb tot, Alzira aposta per combinar la prevenció i l’actuació directa davant fenòmens meteorològics cada vegada més freqüents, intensos i persistents.