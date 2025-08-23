Premien un projecte innovador del Hospital Doctor Peset sobre linfomes B i sistema immunitari

El projecte estudia com els linfomes B afecten el sistema immunitari i la reconstitució de les defenses després del tractament.
La beca 2025 d’Hematologia impulsa una recerca col·laborativa amb altres hospitals valencians i la Universitat Politècnica de València.
Eva Mª Donato, investigadora principal i especialista en Hematologia del Peset
València. El Hospital Universitari Doctor Peset ha estat reconegut amb una de les Beques 2025 per a Investigació en Hematologia que atorga la Associació Valenciana d’Hematologia i Hemoteràpia pel seu projecte “Efecte dels linfomes B en el sistema immunitari i reconstitució immune després del tractament amb quimioimmunoteràpia”, desenvolupat al centre des de 2024.
Els linfomes B són un tipus de càncer que afecta els linfòcits B, cèl·lules clau del sistema immunitari, provocant un impacte important en la capacitat del pacient de defensar-se davant infeccions i altres complicacions. El projecte estudia com les subpoblacions de linfòcits T en sang canvien abans, durant i després del tractament amb quimioimmunoteràpia, combinació de quimioteràpia i immunoteràpia per eliminar les cèl·lules canceroses.
Segons la doctora Eva Mª Donato, investigadora principal i especialista en Hematologia del Peset:
“L’objectiu principal és entendre com el linfoma i el seu tractament modifiquen el sistema immunitari i com aquest es recupera després de la teràpia. Així podrem predir la resposta i personalitzar els cures mèdiques.”
Entre els objectius secundaris destaquen analitzar si cèl·lules NK (natural killer) o altres indicadors, com la relació linfòcits-monòcits, poden predir el pronòstic i millorar la atenció clínica.
El projecte compta amb col·laboració amb altres hospitals valencians (Clínic i General de València, i properament La Fe) i amb experts en estadística de la Universitat Politècnica de València, assegurant una major qualitat i intercanvi de coneixements entre equips de recerca.
Gràcies a aquesta beca, l’equip del Hospital Doctor Peset continuarà aprofundint en aquesta línia poc explorada, amb l’objectiu de millorar la vida dels pacients amb linfomes B i avançar cap a tractaments més efectius i personalitzats.