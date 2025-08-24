Ivace+i Energía impulsa la electrificació de vuit barques tradicionals a l’Albufera

Huit embarcacions tradicionals canviaran els motors de gasoil per motors elèctrics per a un turisme més sostenible.
Ivace+i finança el 80 % del cost amb 241.000 euros per reduir emissions i soroll al Parc Natural de l’Albufera.
València. L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, destinarà 241.000 euros per a impulsar la sustitució dels motors de combustió per motors elèctrics en vuit embarcacions tradicionals que naveguen pel Parc Natural de l’Albufera de València.
Aquesta línia d’incentius cobrirà el 80 % del cost del canvi i té com a objectiu fomentar una mobilitat més sostenible i menys contaminant en un entorn especialment sensible. Actualment, les barques que disposen de permís per navegar pel llac utilitzen motores de combustió que provoquen un alt impacte ambiental, tant per la contaminació de l’aire i l’aigua com pel soroll, afectant directament la flora i fauna del parc.
Pasejos turístics més sostenibles
Excepte una embarcació dedicada a la pesca, la resta són barques de passegers utilitzades principalment per a passejos turístics i divulgatius pel llac. Amb els motors elèctrics, tal com ha explicat el director general d’Energia i Mines, Manuel Argüelles, es fomentarà un turisme més sostenible en un espai de gran valor mediambiental, especialment pel nombre d’espècies d’aus migratòries que hi nidifiquen i visiten la zona.
Els passejos pel llac són una activitat imprescindible per als turistes que visiten València. Les embarcacions tenen una capacitat de fins a 30 persones i realitzen trajectes d’uns 45 minuts fins als llocs més emblemàtics, com la isla de la Mata del Fang.
Segons Argüelles, aquesta línia de subvencions iniciada en 2023 es reedita per a estendre la electrificació a més embarcacions, ja que, encara que algunes conserven el velatge tradicional de vela llatina, totes es desplacen amb motors de gasoil.
La transició als motors elèctrics suposarà una reducció significativa de les emissions i del soroll, amb un impacte molt positiu en el parc natural. A més, les condicions del llac són ideals per a aquest canvi, amb aigües calmes i trayectes curts, garantint una electrificació eficient i sostenible.