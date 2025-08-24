Les brigades forestals de la Generalitat treballen en la recuperació de les zones recreatives dels parcs naturals de les Hoces del Cabriel i Chera-Sot de Chera

Les brigades han destinat més de 90 jornades a reparar els danys provocats per les inundacions d’octubre
Les actuacions se centren en senders, punts d’aigua i zones d’ús públic per garantir la seguretat i conservació dels parcs naturals
Les actuacions han consistit principalment en la restauració de senders, pistes forestals i la rehabilitació de punts d’aigua
La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, a través dels equips de treball dels parcs naturals de les Hoces del Cabriel i de Chera-Sot de Chera, ha dut a terme intensos treballs de restauració i millora per reparar els danys ocasionats per les inundacions del passat 29 d’octubre.
En el Parc Natural de les Hoces del Cabriel operen dues brigades d’operaris forestals, cadascuna formada per un capatàs i tres peons, amb vehicle 4×4 i ferramentes pròpies. Aquestes brigades han centrat la seua activitat en la recuperació de la zona recreativa de l’Assut de Casas del Río i també han col·laborat en les tasques del Parc Natural de Chera-Sot de Chera.
Per la seua part, la brigada de Chera-Sot de Chera, formada també per un capatàs i tres peons, ha destinat des del 29 d’octubre de 2024 fins al 15 de juliol de 2025 un total de 90 jornades a la correcció de danys en els termes municipals de Chera i Sot de Chera.
En conjunt, les actuacions han consistit principalment en la restauració de senders (43 % dels treballs), la millora d’àrees d’ús públic (32 %) i la rehabilitació de punts d’aigua (16 %). També s’han dut a terme intervencions en pistes forestals (4 %), l’eliminació de plantes invasores (2 %) i el rebliment de punts d’aigua (2 %).
Aquests treballs reforcen el compromís de la Generalitat amb la conservació i millora dels espais naturals protegits, garantint la seua seguretat, funcionalitat i valor ecològic després dels danys ocasionats per fenòmens meteorològics extrems.