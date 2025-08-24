Sueca ret homenatge als exiliats republicans en el 81 aniversari de la lliberació de París

L’acte recorda figures com Amado Granell, Virtudes Cuevas i Joaquín Tarín, símbols de la lluita contra el nazisme
Institucions, associacions i ciutadania s’uneixen a Sueca per retre homenatge a les víctimes del franquisme i de l’exili republicà
El Cementeri Municipal de Sueca ha acollit un emotiu acte commemoratiu pel 81 aniversari de la lliberació de París, que ha servit per retre homenatge als exiliats republicans que van lluitar contra el nazisme i que romanen enterrats en aquest espai. Entre ells, Amado Granell i Virtudes Cuevas, condecorats amb la Legió d’Honor; Joaquín Tarín, supervivent del camp de concentració de Mauthausen; els 22 soldats valencians de la companyia coneguda com La Nueve; els 54 afusellats de la fossa comuna; així com totes les víctimes del franquisme.
L’acte ha estat convocat i organitzat per la Coordinadora de Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià (CAMDEPV), la Taula per la Memòria d’Alcàsser i l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de la Ribera Baixa. També ha comptat amb la col·laboració de l’Amical de Mauthausen, de l’Ajuntament de Sueca i la participació de la Diputació de València.
Ángel González, president de CAMDEPV, ha assenyalat que l’objectiu principal era “rendir un homenatge com correspon a aquells republicans que van lluitar en la resistència francesa, per la llibertat a tota Europa i per les 54 persones assassinades ací”.
Per la seua banda, la regidora de Memòria Democràtica de Sueca, Roser Viñoles, besnéta de Joaquín Tarín, ha destacat que “anualment, l’Ajuntament de Sueca col·labora en la commemoració de la lliberació de París. A més, fem un homenatge a totes aquelles persones que jugaren un paper fonamental, especialment suecanes, com Virtudes Cuevas, Amado Granell o el meu besavi, Joaquín Tarín; i també a tots aquells que estan soterrats en la fossa que tenim a Sueca”.
L’acte ha comptat també amb la presència de l’alcalde de Sueca, Julián Sáez; els regidors i regidores Pilar Moncho, Sari Sáez i Joan López; els diputats Benjamín Mompó i Joan Baldoví; així com els alcaldes d’El Perelló, José Codoñer, i de Corbera, Mentxu Balaguer.
També hi han participat la Associació de Familiars i Víctimes del Cementeri de Sueca, la presidenta de Fossa 126 del Cementeri de Paterna, María Navarro, i el membre del Tribunal Internacional per l’Aplicació de la Justícia Restaurativa, José Ramón Juániz, que ha dirigit unes paraules als assistents. L’acte ha estat acompanyat per les veus del grup Va de Cant i per un nombrós públic que ha volgut sumar-se a l’homenatge.