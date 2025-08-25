Benimodo viu la seua tradicional processó de Sant Felip Benici
Benimodo reafirma la seua devoció amb la tradicional processó en honor a Sant Felip Benici
Centenars de veïns acompanyen la imatge de Sant Felip Benici en una de les nits més solemnes de les festes
Benimodo va viure el passat 23 d’agost una de les jornades més destacades de les seues festes patronals en honor a Sant Felip Benici, patró del municipi. Des de fa dos segles, els veïns i veïnes reten homenatge a este sant amb una processó carregada de devoció i tradició.
Els festers, engalanats amb els millors trages i vestits, van eixir des del parc de Sant Felip fins a l’Ajuntament, on foren rebuts per l’alcalde Francisco Teruel, la corporació municipal i nombrosos veïns que no van voler perdre’s l’acte. Una vegada dins de l’església, es va donar pas a un moment de germanor i pregària col·lectiva.
Els carrers del poble es van omplir amb la llum dels ciris i un silenci solemne embolicava l’ambient, només trencat pel so dels passos dels portadors i la música de la Unió Musical de Benimodo. Els veïns contemplaven amb respecte el pas de la imatge, que avançava entre l’aroma de la cera i les flors.
La regidora de Cultura, Mª José Martínez, destacava que es tracta de la “festa grossa del poble”, mentre que el president de la Comissió de Festers, Robert García, ressaltava el valor de la cita per a mantindre viva la tradició. La imatge del sant també va estar acompanyada pel Grup de Danses de Benimodo, que aportà el toc més popular i tradicional a la vetlada.
Veïns i veïnes, molts amb llàgrimes als ulls, aprofitaven per a fer les seues pregàries, mentre els més majors transmetien als més menuts la importància d’esta celebració. Una mostra que la processó de Sant Felip Benici continua sent un acte col·lectiu on la fe i la cultura popular es donen la mà.
Amb la tornada de la imatge al punt d’inici, es tancava una de les nits més esperades de les festes, que continuen amb un programa variat d’actes religiosos, culturals i d’oci. Tot un orgull col·lectiu i senya d’identitat per al municipi de Benimodo.