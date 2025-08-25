El cap de Climatologia d’Aemet reconeix ara errors en la gestió de la DANA i admet que «no sabia el que anava a ocórrer» el 29 d’octubre a València.
El cap de Climatologia de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha afirmat aquest dilluns que no pot dir que aquest organisme ho fera «molt bé» el passat 29 d’octubre perquè «la realitat és que hi hagué 228 morts» per la DANA d’aquell dia.
En una entrevista en À Punt, Núñez ha assenyalat que l’objectiu dins dels estatuts d’Aemet és «protegir béns i vides, i hi hagué 228 morts», per la qual cosa no poden estar satisfets, i ha defensat la necessitat d’«aconseguir que a poc a poc la ciutadania vaja recuperant la confiança en tot el que és el sistema d’emergència».
Ha explicat que quan es parla de gestionar una emergència o de gestionar el risc, «ningú et dirà exactament el que passarà», sinó que es treballa amb superació d’umbrals i això és el que van fer aquell 29 d’octubre.
«Evidentment, jo no sabia que anaven a caure 770 litres a Turís i, evidentment, ni en els meus pitjors somnis vaig imaginar que hi hauria 220 morts a causa d’aquella riuada», ha manifestat, i ha assenyalat que quan es gestiona una emergència «cal prendre mesures preventives com més prompte millor i de manera massiva i alertar la població».
«La ciència ens deia aquell dia que era un dia de perill extraordinari», ha assegurat, i ha apuntat que mentre en la riuada de 1957 a València no hi hagué avís meteorològic, però sí «una alerta primerenca a través dels mitjans de comunicació», en octubre de 2024 «hi hagué avís meteorològic, però no hi hagué alerta o l’alerta va arribar massa tard».
Núñez ha defensat que els organismes de protecció civil a la Comunitat Valenciana «funcionen excel·lentment bé» i han gestionat crisis «de manera exitosa durant dècades», i creu que potser un dels problemes que hi hagué en la DANA és que es confià massa en la tecnologia i es va apartar el factor humà.
«S’han gestionat emergències amb èxit, amb anticipació, i som els mateixos que fa deu o fins i tot vint anys. Aleshores, caldria analitzar exactament què va ser el que va fallar», ha plantejat el responsable de Climatologia d’Aemet a la Comunitat Valenciana.
