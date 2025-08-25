El Mareny de Barraquetes es tenyí de colors amb la seua tradicional Holi Beach
La Holi Beach del Mareny combina música, diversió i solidaritat amb una participació multitudinària.
L’arena i el cel es van omplir d’una explosió de colors en una festa que ja és tradició estiuenca.
El passat divendres 22 d’agost, el Mareny de Barraquetes va celebrar una nova edició de la seua Holi Beach, una festa que combina música, diversió i solidaritat i que ja s’ha convertit en una cita imprescindible de l’estiu. L’origen d’aquesta celebració es troba en la tradicional festa hindú de la primavera, on el color i l’alegria són els protagonistes.
Centenars de persones es van reunir a la platja per viure una autèntica explosió de colors. Al ritme de la música, l’arena i el cel del Mareny es van omplir de polsos de tots els tons: rosa, groc, blau i verd, creant un paisatge únic que va sorprendre participants i espectadors.
L’alcalde del municipi, Jordi SanJaime, destacava l’èxit d’assistència i la consolidació de la Holi Beach, que enguany va superar les previsions i va aconseguir reunir prop de 600 persones. Per la seua part, Ivan Peruga, regidor d’esports, noves tecnologies i esdeveniments, subratllava la vessant solidària de l’acte, ja que per a participar calia aportar aliments no peribles destinats al banc d’aliments local.
Tot i l’amenaça de pluja, l’Ajuntament va avançar l’hora del llançament dels colors per garantir la seguretat i el gaudi de tots els assistents, i la festa es va desenvolupar amb total normalitat. La música, el ball i l’ambient juvenil van fer que la jornada fora inoblidable.
Amb aquesta resposta multitudinària, la Holi Beach del Mareny de Barraquetes consolida la seua posició com un dels esdeveniments més esperats de l’estiu, on la diversió i la solidaritat es donen la mà a la vora de la mar.