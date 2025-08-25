Guadassuar enceta la Setmana Gran amb les seves tradicionals Danses
La ciutat batega al ritme de la música, els colors i els balls populars que omplin els carrers.
Cada carrer té el seu protagonisme amb caps de dansa i veïns que mantenen viva la tradició
Guadassuar ja batega al ritme de la festa. Arriba la Setmana Gran d’una de les celebracions més autèntiques i úniques del nostre calendari: Les Danses de Guadassuar. Declarades Bé d’Interés Turístic i Patrimoni Immaterial, mantenen viva una tradició que ompli cada nit els carrers de música, colors i balls populars.
Este dilluns 25 comencen les danses al carrer Sant Roc i Verge del Sorrari, amb les Ames de Casa com a cap de dansa. Dimarts, el protagonisme es trasllada al carrer Verge del Carmen, amb el cardiòleg Joaquín Osca al capdavant. Dimecres serà el torn del carrer de l’Ermita, amb Javier Colomer Ribes representant voluntaris, empreses, tractoristes i tots els veïns que ajudaren durant la DANA de l’octubre passat. Dijous, el carrer Joan XXIII ballarà amb Mensajeros de la Paz com a caps de dansa. I divendres, Raufa Audí Llopis liderarà les danses al carrer Crist de la Penya.
Tot culminarà el dia més esperat, el 30 d’agost, quan el carrer Major s’omplirà amb les danses i de festa.
Guadassuar ix al carrer, balla i celebra. La festa popular en estat pur.