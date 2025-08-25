Les festes de Benimodo viuen una de les seues jornades més emblemàtiques
L’ofrena floral i les danses tradicionals omplin els carrers de Benimodo de devoció, música i color.
Veïns, festers i grups convidats es van unir en una jornada que combina tradició, cultura i germanor.
El passat 22 d’agost, Benimodo celebrava un dels actes més destacats de les seues festes patronals: l’ofrena i les danses en honor a Sant Felip, patró del municipi. Els carrers es van omplir de devoció, color i música en una cercavila en què participaren veïns i veïnes, festers, Falleres Majors, les Ames de Casa i autoritats municipals.
L’alcalde, Paco Teruel, va destacar la importància d’aquestes celebracions, cada volta més vives i participatives, mentre que el fester Guillem Gadea va remarcar l’orgull de formar part d’esta tradició.
La figura de Sant Felip té una forta arrel a Benimodo. Segons la tradició, va ser proclamat patró després de protegir el poble d’una epidèmia, i des d’aleshores és motiu d’agraïment i celebració. “Sant Felip és molt milagrero”, apuntava l’alcalde, recordant el pes històric i religiós del patró.
Després de l’ofrena floral, arribava el torn de les danses tradicionals. El Grup de Danses de Benimodo, que ha recuperat aquesta tradició després de diversos anys, va portar la música pels carrers fins a una gran dansà a la Plaça Major. La cita va comptar amb convidats de Carlet i Riba-roja, que, junt amb la música de dolçaina i tabal, ompliren la plaça de cultura i tradició.
“Hem viscut esta actuació amb molta il·lusió”, explicava Ernest Machí, membre del Grup de Danses, mentre que els festers recordaven que, encara que ells no ballen tradicionalment, viuen amb intensitat aquest moment de germanor.
La jornada va concloure amb la primera gran revetla de les festes, protagonitzada per l’orquestra Platino, en una nit que va saber combinar la tradició més arrelada amb l’alegria pròpia de les celebracions d’estiu.