Avança la reconstrucció dels centres educatius més afectats per la riuada amb l’enderrocament de les instal·lacions danyades

Educació destina 3,3 milions d’euros a l’enderroc i reposició de cinc centres escolars danyats per la riuada
L’alumnat afectat iniciarà el curs el 8 de setembre en aules prefabricades provisionals
Enderroc dels centres de Massanassa i Catarroja
El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, acompanyat del director general d’Infraestructures Educatives, José María Larena, ha visitat este dimarts els treballs de demolició que s’estan duent a terme en el CEP Lluís Vives i l’Escola Infantil Ausiàs March de Massanassa i en l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja.
Rovira ha destacat que “estos enderrocs són un pas més per a continuar avançant en la reconstrucció educativa després de la riuada del 29 d’octubre, que va afectar 115 centres i 48.721 alumnes”.
Una inversió de 3,3 milions d’euros
En total són cinc els centres que han de ser enderrocats a causa dels danys de la riuada i que han de reposar-se íntegrament. La Conselleria d’Educació ha adjudicat els enderrocs per un import de 3,3 milions d’euros, amb un termini d’execució de dos mesos des de l’acta d’inici.
L’enderroc del CEP Lluís Vives i de l’Escola Infantil Ausiàs March de Massanassa va començar la setmana passada, amb un pressupost adjudicat de 882.481,10 euros.
La demolició de l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja s’ha iniciat esta setmana i compta amb un import de 980.324,95 euros.
També està previst procedir a l’enderroc d’altres dos centres: el CEIP Orba d’Alfafar, amb una adjudicació de 1.020.857,06 euros, i el CEIP Carme Miquel d’Algemesí, amb 422.895 euros.
Una vegada finalitzats els enderrocs es procedirà a la nova construcció dels centres. Mentrestant, l’alumnat rebrà classe en aules prefabricades, que estaran llestes per a l’inici del curs 2025-2026.
Altres centres afectats
A més, hi ha tres centres més amb danys greus on també s’utilitzaran aules provisionals:
- El CEIP Horta de Paiporta, amb una delegació de competències dins del Pla Edificant.
- L’IES Alameda d’Utiel, on s’executarà un edifici annex i una rehabilitació integral de l’institut i de la zona esportiva.
- El CEIP Blasco Ibáñez d’Alginet, que canvia de destinació i no requerix enderroc.
El conseller ha explicat que durant el mes d’agost s’ha publicat en la Plataforma de Contractació de l’Estat l’anunci previ sobre la direcció d’execució, d’instal·lacions, de coordinació de seguretat i salut de les obres, així com l’anunci previ de construcció per reposició de centres educatius.
Una vegada aprovats els projectes de nova construcció, s’iniciarà la licitació per a l’execució de les obres. Rovira ha subratllat que, “un cop finalitzats els enderrocs, començaran els projectes dels nous col·legis, que permetran cobrir les necessitats educatives dels municipis afectats”.
L’alumnat d’estos centres començarà el curs el pròxim 8 de setembre en les aules prefabricades, on ja s’estan ultimant la col·locació de mobiliari i altres qüestions organitzatives per a garantir el correcte inici del curs escolar.