El Consell ofereix als ajuntaments afectats per la DANA l’ajuda de Vaersa per agilitzar la reparació urgent del clavegueram

El Consell mobilitza Vaersa per reparar amb urgència el clavegueram afectat per la DANA
Ajudes d’emergència i 417 milions d’euros per restaurar les infraestructures municipals
Susana Camarero, Vicepresidenta Primera
Nou mecanisme per a actuacions d’emergència
26 d’agost de 2025.– El Plenari del Consell ha aprovat un mecanisme perquè els ajuntaments afectats per les riades del 29 d’octubre puguen encarregar a l’empresa pública Vaersa la contractació d’emergència de les obres necessàries en la xarxa de clavegueram i sanejament.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha explicat que així Vaersa podrà contractar projectes i direccions d’obra amb urgència per minimitzar els riscos davant de possibles pluges intenses, accelerant les reparacions que la burocràcia administrativa dels ajuntaments dificultava fins ara.
Segons Martínez Mus, la Generalitat és conscient de la preocupació dels alcaldes i alcaldesses, que esperaven l’arribada de les ajudes del Govern central, amb un pressupost total aproximat de 417 milions d’euros per restaurar tota la xarxa afectada.
Altres mesures del Plenari del Consell
Durant la sessió, la vicepresidenta primera i portaveu, Susana Camarero, ha anunciat que el Consell sol·licitarà la suspensió cautelar de qualsevol norma del Govern central sobre la distribució de menors migrants de Canàries, en considerar que el sistema valencià de protecció de menors està al 160 % de la seua capacitat.
A més, el Consell ha aprovat les bases reguladores de subvencions directes a ajuntaments i entitats locals menors per al desenvolupament del Pla Corresponsables 2025, amb una dotació de 12,6 milions d’euros, amb criteris que beneficien especialment els municipis afectats per la DANA.
En l’àmbit de reconstrucció, també s’ha donat llum verda a la declaració d’emergència per al subministrament i instal·lació d’ascensors al nou pas inferior de l’estació de València Sud i per a l’ampliació de la reparació del sistema de sanejament Torrent-Picanya.