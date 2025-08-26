La Generalitat llança ajudes per al xicotet comerç afectat per la DANA

Ajudes de la Generalitat per a la recuperació del xicotet comerç afectat per la DANA.
Modernització i suport directe als comerços de proximitat per revitalitzar els nostres pobles.
La Generalitat Valenciana ha posat en marxa noves ajudes econòmiques destinades al comerç local afectat per la DANA d’octubre de 2024. Aquests fons busquen impulsar la recuperació i reforçar el paper dels xicotets comerços, que són un pilar fonamental en l’economia dels nostres pobles.
El termini de presentació de sol·licituds ja està obert i es podrà realitzar fins al 8 de setembre. Les persones interessades han de tramitar-ho de manera telemàtica a través de la web oficial de la Generalitat: www.gva.es.
A més de la convocatòria específica per a comerços locals, aquest paquet de mesures inclou línies d’ajuda per a la digitalització de pimes i artesans, la implantació de bons comerç i la millora d’infraestructures dels mercats municipals.
Amb aquestes iniciatives, la Generalitat pretén donar suport directe als comerços de proximitat, ajudar-los a modernitzar-se, reactivar les vendes i continuar sent un motor essencial de la vida econòmica i social dels municipis afectats.