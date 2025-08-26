LA UNIÓ denuncia que la Generalitat manté en l’oblit la partida d’1,42 milions d’euros per a la promoció de cítrics

LA UNIÓ reclama transparència en la gestió de l’1,42 milions d’euros per a la promoció dels cítrics
El consum de taronja cau un 22% en cinc anys i se situa en només 10 kg per persona i any
Reclamen transparència i participació del sector
LA UNIÓ Llauradora ha denunciat que la Conselleria d’Agricultura continua sense donar explicacions sobre la partida d’1,42 milions d’euros prevista en els pressupostos de 2025 per a publicitat i promoció de cítrics, incrementada a més per una esmena del Grup Popular en Les Corts. L’organització critica la falta de transparència, ja que no es coneix ni el destí ni l’execució d’aquests fons.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, considera “incomprensible que la Generalitat dispose de més d’un milió d’euros per a promoció i no sàpia explicar a què es destinarà”. Peris reclama transparència i que el sector participe directament en la definició de les campanyes, canalitzant-les a través de la IGP Cítrics Valencians, l’única garantia d’origen i qualitat.
El consum de taronja cau un 22% en els últims cinc anys
La denúncia coincideix amb la greu situació de retrocés en el consum de cítrics. Segons dades oficials del Ministeri d’Agricultura i del Panell de Consum en Llars, el consum de taronja va caure en 2024 un 9,4% en volum i un 8,1% en despesa per càpita, fins a situar-se en només 10,62 kg per persona i any. Si es compara amb la mitjana de 2019-2024, la pèrdua supera el 22%.
Per contra, les mandarines han registrat un increment (+14,4% respecte a 2023 i +8,5% en la campanya 24/25). Aquesta tendència preocupa especialment perquè la taronja, símbol del camp valencià, està perdent quota de mercat i presència en la dieta de les famílies espanyoles.
LA UNIÓ defensa la necessitat de posar en marxa campanyes estatals i autonòmiques de consum, programes escolars i una major presència dels cítrics valencians en restauració i punts de venda. Peris subratlla que “sense garantir l’origen, qualsevol campanya és un malbaratament. El sector necessita un impuls decidit i una aposta clara pels nostres cítrics”.