L’Hospital de la Ribera incorpora la radiocirurgia cerebral amb un nou accelerador lineal

L’Hospital de la Ribera incorpora la radiocirurgia cerebral per oferir tractaments més precisos, segurs i eficients als pacients amb tumors de difícil accés.
El nou accelerador lineal permet realitzar radioteràpia estereotàxica en diverses localitzacions del cos, minimitzant el dany al teixit sa i millorant els resultats clínics.
L’Hospital Universitari de la Ribera ha començat a aplicar la radiocirurgia cerebral gràcies a la incorporació del seu tercer accelerador lineal d’última generació al Servei d’Oncologia Radioteràpica.
Segons Milagros López, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica, aquesta tècnica utilitza radiació d’alta precisió per tractar determinats tumors cerebrals, evitant la necessitat d’una cirurgia convencional i reduint el dany en el teixit sa.
El nou accelerador, adquirit a principis d’any, permet radioteràpia estereotàxica tant al cervell com en altres parts del cos, en tractaments d’alta complexitat, i ofereix més seguretat i eficàcia als pacients.
La implantació d’aquest equip permetrà atendre més pacients anualment, complint les característiques específiques requerides per a cada tractament. La inversió ha estat de 4,7 milions d’euros, finançats per fons europeus del Pla INVEAT i la Conselleria de Sanitat, que també ha construït un nou búnquer subterrani amb instal·lacions modernes.