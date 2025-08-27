Agricultura critica l’exclusió dels agricultors valencians afectats pel pedrisco de les ajudes estatals

El Consell de Ministres deixa fora els danys del pedrisco en la Comunitat Valenciana
Barrachina reclama un tracte igualitari per als agricultors afectats
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha criticat la decisió del Govern d’Espanya d’excloure la Comunitat Valenciana de les ajudes aprovades pel Consell de Ministres per als agricultors afectats pels recents episodis de pedrisco.
Segons ha assenyalat Barrachina, aquesta decisió deixa en “una situació de indefensió” als agricultors valencians, que no sols han perdut la collita actual, sinó que també veuran compromesa la productivitat dels arbres en pròximes campanyes.
El conseller ha afirmat que “el Govern de Pedro Sánchez ha tornat a donar l’esquena a la Comunitat Valenciana i, en este cas, als nostres agricultors”, recordant que no és la primera vegada que es produeix una situació similar. Ha citat com a exemples la gestió de la sequera o les ajudes per la DANA, on –segons ha dit– l’Executiu central va actuar amb lentitud i sense donar una resposta adequada al camp valencià.
Finalment, Barrachina ha exigit que l’Estat rectifique la seua decisió, que ha qualificat d’“injusta i discriminatòria”, per tal que els agricultors valencians reben el mateix tracte que la resta d’afectats en altres territoris.