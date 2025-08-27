L’AVA alerta dels greus danys de la pyricularia en els arrossars valencians

La pyricularia ja afecta més de la meitat dels arrossars valencians i amenaça la collita.
AVA-ASAJA reclama mesures urgents i millores en assegurances per protegir els agricultors.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha alertat de la propagació alarmant de la pyricularia, un fong que ja afecta prop del 60% dels arrossars de la Comunitat Valenciana i que posa en risc la rendibilitat dels productors.
Les condicions climàtiques d’enguany, amb humitats pròximes al 90%, han afavorit que aquesta malaltia, que tradicionalment afectava varietats puntuals, s’haja generalitzat en camps de l’Albufera i la Jsendra, amb zones amb entre un 80 i un 100% d’afectació.
Des de la prohibició del Triciclazol, el sector denuncia la falta d’alternatives efectives i alerta que els fungicides autoritzats poden generar resistències. AVA-ASAJA reclama a l’Administració modificacions en el sistema d’autorització de matèries actives, permisos excepcionals per a fungicides i una millora de l’assegurança de l’arròs per cobrir les pèrdues derivades de la plaga.