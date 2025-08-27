Manises celebra la quarta edició de la jornada ‘Ceràmica Oberta’

Una jornada per a gaudir de tallers, demostracions i visites gratuïtes als tallers ceràmics de la ciutat
El públic podrà obtindre avantatges exclusius amb el passaport ceràmic i desplaçar-se amb un trenet turístic
El dissabte 27 de setembre, la ciutat oferirà tallers, demostracions i visites gratuïtes als tallers ceràmics per a acostar l’artesania a la ciutadania.
Manises, reconeguda com a Ciutat Creativa de la UNESCO, tornarà a obrir les portes dels seus tallers ceràmics amb una nova edició de la jornada ‘Ceràmica Oberta’, que tindrà lloc el pròxim 27 de setembre.
Durant tota la jornada —de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores— el públic podrà participar en activitats gratuïtes, com ara tallers, demostracions en viu i visites guiades a tallers i fàbriques de ceràmica. L’objectiu és posar en valor la tradició ceramista manisera i afavorir la comercialització directa dels productes artesans.
Segons el regidor de Cultura i Promoció de la Ceràmica, Xavier Morant, aquesta cita “és una oportunitat perquè la ciutadania i les persones visitants coneguen de prop la gran feina dels nostres artesans i artesanes, comprant les seues peces directament i en els seus propis tallers”.
Passaport ceràmic i trenet turístic
Una de les novetats serà el “passaport ceràmic”, amb el qual els participants podran acumular segells per les compres realitzades i bescanviar-los per peces exclusives. A més, hi haurà disponible un tren turístic gratuït amb diverses parades per la ciutat per facilitar l’accés als tallers.
Tallers i demostracions
Entre les activitats programades destaquen:
- Modelatge, decoració de taulells i flors de porcellana.
- Tallers infantils d’argila i vímet ceràmic.
- Demostracions de torn i escultura en directe.
- Exhibicions de tècniques com el rakú o les coccions en microones.
Els tallers estaran repartits per diversos espais de la ciutat, amb la participació de professionals i entitats com Cerámicas Palanca, AVEC-Gremi o Drac Ceramic, entre molts altres.
Amb aquesta iniciativa, Manises reforça el seu paper com a referent internacional de la ceràmica i ofereix a veïns i visitants una jornada per gaudir, aprendre i viure l’artesania de primera mà.