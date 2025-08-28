El Seprona localitza sis serps protegides sense documentació a Cullera

Una veïna alerta en trobar una serp al seu habitatge
El Seprona descobreix sis rèptils sense documentació CITES
El Seprona de la Guàrdia Civil ha localitzat en una vivenda de Cullera una col·lecció privada de sis serps de diverses espècies protegides, totes elles sense la documentació CITES necessària per acreditar la seua procedència legal.
Els fets es van iniciar a finals de juliol, quan una veïna va alertar les autoritats en detectar que una serp penjava del toldo del seu habitatge. La patrulla de la Guàrdia Civil va aconseguir capturar l’animal, que va resultar ser una pitó alfombra. Posteriorment, el Seprona de Sollana va iniciar una investigació per determinar la seua procedència.
Les investigacions van conduir fins a un habitatge pròxim on es van localitzar altres exemplars de rèptils protegits:
- 2 pitons alfombra
- 2 boas imperator
- 1 boa constrictor
Totes estes espècies es troben incloses en l’Apèndix II del Conveni CITES i l’Annex B del Reglament (CE) 338/97, que regula el seu comerç internacional per evitar que la seua supervivència es veja amenaçada.
El propietari, un home de 34 anys i nacionalitat espanyola, va reconéixer que la pitó alfombra trobada per la veïna s’havia escapat del seu domicili el passat mes de febrer.
Actualment, la serp capturada es troba al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre d’El Saler, on està sent custodiada i revisada per veterinaris oficials. Els altres exemplars romanen en poder del propietari fins que les autoritats CITES determinen el seu destí final.
Per estos fets, l’home ha sigut investigat per un presumpte delicte contra la flora i la fauna, i les diligències han sigut remeses a la Fiscalia Provincial de Medi Ambient.