“La Conselleria inicia la campanya de prevenció d’inundacions i reforça els plans municipals”

La Conselleria recorda als ajuntaments els procediments preventius i les recomanacions davant de pluges intenses.
Més del 90 % dels municipis ja tenen aprovats els plans municipals d’emergències i inundacions.
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), ha iniciat la campanya de prevenció d’inundacions amb l’objectiu de reforçar la seguretat davant de pluges intenses i fenòmens meteorològics adversos que poden afectar la Comunitat Valenciana durant l’estiu i la tardor.
La iniciativa inclou l’enviament a ajuntaments i organismes integrats de tota la informació necessària per actualitzar els plans municipals i territorials d’emergències. Així mateix, la campanya recorda els procediments d’actuació que han d’aplicar les administracions amb competències davant d’aquest tipus de situacions.
Segons les dades facilitades, dels 227 ajuntaments amb obligació de redactar un pla municipal contra inundacions, 207 ja el tenen aprovat i 15 estan en procés d’elaboració. Pel que fa als plans territorials de protecció civil, 522 dels 542 municipis tenen el pla aprovat, i només 14 estan en fase d’elaboració.
També s’ha fet un seguiment dels plans d’emergències en preses i basses (PEP): hi ha 65 PEP aprovats, amb la implantació de 7 plans finalitzada, i 19 Comités de Implantació creats per a grans preses estatals amb afectació en la Comunitat Valenciana. A més, s’està completant la implantació de la presa de Buseo i s’estan tramitant 11 PEP de basses de comunitats de regants.
La campanya inclou la distribució de la Guia de recomanacions per als ajuntaments, amb mesures preventives davant de fenòmens meteorològics adversos, així com l’actualització dels consells d’autoprotecció per a la població, adaptats per a la difusió en col·legis i xarxes socials.
Amb aquesta acció, la Conselleria busca garantir la seguretat de la ciutadania, minimitzar els riscos davant de pluges intenses i millorar la coordinació i operativitat dels plans d’emergència a tota la Comunitat Valenciana.