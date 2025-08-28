La Unió alerta d’una caiguda del 14% en els perceptors de la PAC a la Comunitat Valenciana

Descens del 14% en els perceptors de la PAC a la Comunitat Valenciana
Dones, joves i jubilats actius, els col·lectius més afectats
La Unió Llauradora i Ramadera ha advertit d’una nova disminució en el nombre de perceptors de les ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC) a la Comunitat Valenciana. Segons les dades de l’organització, en 2024 es va registrar un descens global del 14% respecte a 2023, la qual cosa suposa 5.476 perceptors menys.
Segons Carles Peris, secretari general de La Unió, la pèrdua és especialment acusada entre les dones, amb un descens del 16%, enfront del 13% dels homes. La situació és encara més preocupant entre els joves: només 188 perceptors tenen menys de 25 anys (0,56% del total), mentre que el segment d’entre 25 i 40 anys també ha retrocedit un 4% respecte a l’any anterior.
La caiguda afecta també als jubilats amb activitat agrària, que en 2024 sumaven 15.937 perceptors majors de 65 anys, un 18% menys que l’any anterior, malgrat que encara representen quasi la meitat del total.
Davant d’aquesta situació, La Unió reclama una revisió de la PAC per adaptar-la a les necessitats reals del sector, amb mesures específiques per incentivar la incorporació de joves i programes de transició i suport als jubilats, garantint així el relleu generacional i la transmissió d’experiència.