La UPCCA d’Alzira impulsa el programa PsicoSalut per a previndre conductes addictives entre els joves

El programa ofereix tallers i orientació individual per a fomentar hàbits saludables entre els adolescents
La campanya ‘Escoltem però no jutgem’ centra l’atenció en videojocs, apostes i consum d’alcohol i tabac
L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Salut Pública i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), ha posat en marxa el nou programa PsicoSalut, en col·laboració amb SEMBREM, entitat d’acció social especialitzada en psicologia.
L’objectiu és previndre conductes addictives i fomentar hàbits de vida saludables entre la joventut, amb actuacions que s’allargaran durant el segon semestre de 2025.
La regidora de Salut Pública, Lara Ferrer, ha subratllat que “la UPCCA és un recurs clau per a evitar o reduir l’ús i abús de drogues, així com per a promoure una cultura de salut i benestar”. Per a enguany, el programa compta amb una subvenció de 49.649,90 € destinada a reforçar la prevenció i la sensibilització en l’àmbit educatiu, familiar i comunitari.
El projecte inclou tallers de prevenció per a l’alumnat de 3r d’ESO de tots els instituts d’Alzira, amb eines per millorar la gestió emocional, afrontar la pressió social i prendre decisions adequades davant les principals conductes i substàncies addictives. A més, es posarà a disposició un servei d’informació i orientació individual, amb cita prèvia, de caràcter preventiu i sense tractaments clínics.
La iniciativa es completa amb la campanya de conscienciació “Escoltem però no jutgem. T’ajudem”, centrada en tres àmbits: l’addicció a videojocs i xarxes socials, els jocs d’atzar i apostes i el consum d’alcohol i tabac. La campanya es difondrà tant en espais físics de la ciutat com en les xarxes socials municipals.