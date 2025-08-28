Més de 400 fanals del casc antic d’Algemesí milloren la seua intensitat lumínica

Algemesí incrementa la llum dels fanals històrics
Més seguretat i confort per als vianants gràcies a la nova il·luminació
L’Ajuntament d’Algemesí ha completat la millora de la intensitat lumínica de més de 400 fanals històrics del casc antic de la ciutat, aportant més seguretat i visibilitat als vianants.
Millora després de la riuada
L’actuació es va iniciar al setembre de 2024, però es va haver de paralitzar a causa de la riuada. Durant els mesos d’estiu, els Serveis Municipals d’Enllumenat Públic han continuat retirant les tulipes que protegien els fanals, aconseguint així una il·luminació més eficient en els carrers.
Valoració de l’Ajuntament
Segons la regidora de Serveis Públics, Carmina Borrás, “el veïnat ha acollit amb molta satisfacció els canvis, ja que es percep un increment substancial de la llum, que aporta més seguretat i tranquil·litat”.
Nous projectes per a l’enllumenat
El consistori ja treballa per eliminar completament els models antics de columna quadrada, fàcilment corrosibles i amb poca il·luminació, i apostar per fanals troncocònics d’acer galvanitzat de 4, 5 o 7 metres d’altura amb lluminària LED. Aquesta nova estructura permet una projecció més directa de la llum i una millor il·luminació dels carrers, substituint els antics fanals de fins a 12 metres.