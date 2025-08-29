Castelló viu la seua última ambaixada de les festes de Moros i Cristians

La Plaça de l’Ajuntament es converteix en l’escenari de la segona i última ambaixada
Capitania i Sultania tanquen amb orgull una setmana de festa i germanor
Castelló ha posat el punt final a les seues festes de Moros i Cristians amb la segona i última ambaixada, celebrada a la Plaça de l’Ajuntament, un dels actes més solemnes i esperats de la setmana.
En aquest escenari, davant nombrosos veïns i visitants, es va recrear la lluita simbòlica entre el bàndol cristià i el moro, que va culminar amb la victòria i proclamació del poble com a cristià.
Els protagonistes d’esta edició han sigut Gemma i Óscar, capitans del bàndol cristià en representació de la filà Contrabandistes, i Zenaida i Alexandre, sultans del bàndol moro de la filà Almohades. Després de mesos de preparació i assajos, tots quatre van brillar en una representació plena de passió, orgull i emoció.
“Al final ha sigut una experiència increïble que mai oblidarem”, destacaven els capitans i sultans després de l’acte, agraint el suport i l’acompanyament del poble en tots els moments de la festa.
La jornada va suposar la cloenda d’una setmana intensa de convivència, desfilades i germanor, amb un dels moments culminants el passat diumenge, amb l’Entrada de Moros i Cristians, on capitania i sultania es van lluir pels carrers de la ciutat.
Amb esta última ambaixada, Castelló tanca unes festes que han sabut combinar història, tradició i espectacle, i que continuen sent un orgull col·lectiu i una cita inoblidable en el calendari festiu del municipi.