Intensificació del dispositiu antiincendis al Saler en la recta final de l’estiu

Policia, bombers i voluntaris intensifiquen la vigilància al Parc Natural de l’Albufera.
Canons d’aigua i drons reforcen la prevenció davant el risc d’incendis al Saler.
La Policia Local i els Bombers de València han reforçat estos dies la vigilància i prevenció al Saler, especialment davant l’arribada de l’últim cap de setmana d’agost i l’increment de visitants pel bon oratge.
Un dispositiu format per mig centenar d’efectius —entre policies, bombers, guardes forestals, Protecció Civil, Creu Roja i voluntaris— treballa de manera coordinada per protegir el Parc Natural de l’Albufera, un espai de gran valor ecològic i sentimental per a la ciutat.
Segons ha destacat l’alcaldessa en funcions, María José Ferrer, l’operatiu combina patrulles terrestres i aèries amb drons, la unitat de cavalleria i la unitat de Medi Ambient. Estes actuacions ja han permés sancionar pràctiques de risc, com una crema incontrolada detectada esta mateixa setmana.
Al costat del treball humà, també juguen un paper clau els vuit canons d’aigua instal·lats a la Devesa, capaços de llançar quasi 3.000 litres per minut per humitejar la massa forestal i reduir el perill en dies d’extrema calor.
De cara als pròxims mesos, està prevista la incorporació de tres nous canons i 15 portàtils, així com la realització de xarrades i simulacres amb el veïnat. Amb tot este desplegament, l’objectiu és mantindre la màxima prevenció en la recta final de l’estiu i reforçar la protecció d’un entorn natural tan valuós.