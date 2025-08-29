La Generalitat destina més de 1.157 milions d’euros als afectats per la DANA

Més de 1.157 milions d’euros per pal·liar els efectes de les inundacions
Famílies, empreses, ajuntaments i sector primari, principals beneficiaris de les ajudes
La Generalitat Valenciana activarà un paquet d’ajudes extraordinaris per a les persones, empreses i municipis afectats per les inundacions provocades per la DANA. Segons ha destacat Carlos Mazón, president de la Generalitat, l’objectiu és accelerar la recuperació social i econòmica dels territoris afectats.
Entre les ajudes aprovades destaquen:
- 230 milions d’euros per a famílies afectades
- 50 milions destinats a lloguers
- 250 milions per a vehicles
- 62 milions per a ajuntaments i 7,1 milions per a mancomunitats
- Fons addicionals per a col·lectius socials, turisme, comissions falleres i mobilitat gratuïta
En l’àmbit econòmic, s’han previst:
- 90 milions per a autònoms
- 100 milions per a empreses
- 127 milions amb el Pla Ara Empreses
- 350 milions en préstecs de l’IVF
El sector primari rebrà més de 30 milions destinats a regants, ramaderia, arrossers i cooperatives.
En total, el paquet d’ajudes supera els 1.157 milions d’euros i cobreix àmbits com habitatge, mobilitat, activitat econòmica, sector primari i turisme, amb la finalitat de pal·liar els efectes de les inundacions i donar suport a les necessitats de famílies, empreses i municipis afectats.