La Runcáncer tornarà a omplir els carrers de Torrent el 27 de setembre

Esport i solidaritat tornen als carrers de Torrent amb la Runcáncer 2025

Cursa i marxa per la lluita contra el càncer: inscriu-te i participa el 27 de setembre

Torrent ja es prepara per a una nova edició de la Runcáncer 2025, una cita que uneix esport i solidaritat. El pròxim dissabte 27 de setembre, a les 19 hores, la plaça Major acollirà centenars de participants en la cursa i marxa “Torrent Contra el Càncer”.

L’esdeveniment comptarà amb una carrera de 5 km i una marxa no competitiva de 4 km, oberta a tota la ciutadania i pensada per a viure una vesprada festiva i compromesa amb la lluita contra el càncer.

Organitzada per la Junta Local de l’AECC amb el suport de l’Ajuntament i nombroses entitats locals, la prova espera superar els més de 12.000 euros recaptats en l’edició passada.

Les inscripcions ja estan obertes i també es pot col·laborar comprant la samarreta solidària disponible en diversos comerços de la ciutat.

