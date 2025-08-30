El 57% del públic del Museu Faller de València és estranger

Més de la meitat dels visitants són estrangers i provenen de 120 nacionalitats
Els ninots indultats i les falleres majors, protagonistes d’un recorregut de 90 mi
El Museu Faller de València, situat al barri de Montolivet, va rebre l’any 2024 un total de 112.111 visitants, dels quals 64.117 eren estrangers (57%) i 47.994, de nacionalitat espanyola. Els visitants provenen de 120 nacionalitats diferents, amb França, Itàlia i els Estats Units al capdavant. També s’han registrat visites de països com Bielorússia, Filipines, Ghana, Ruanda o Corea del Sud, i fins i tot una visita única de Zimbàbue i una altra de Malàisia.
El Museu Faller ofereix un recorregut d’uns 90 minuts, on els visitants poden conéixer la festa de les Falles a través de 172 ninots indultats grans i infantils, més de 120 cartells fallers i els quadres de les falleres majors des de 1995. El ninot indultat més antic data de 1934, mentre que els ninots infantils indultats són presents des de 1963. Per a enguany, ja es poden visitar els ninots indultats de les Falles 2025, el cartell oficial de la festa i el retrat de la fallera major 2025.
La proximitat a altres punts turístics com la Ciutat de les Ciències o el Jardí del Túria, juntament amb l’especialització en les Falles —declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2016—, fan del museu un dels centres expositius més atractius per als visitants estrangers.
A més, el museu ha reprès les visites per a comissions falleres, que permeten als membres de les falles gaudir d’un recorregut personalitzat per la col·lecció permanent. Aquestes visites, totalment gratuïtes i d’uns 90 minuts, requereixen inscripció prèvia enviant un correu a visitesmuseufaller@valencia.es. En edicions anteriors, unes 45 falles ja han participat en aquesta experiència.