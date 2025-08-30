La Generalitat vacunarà contra la grip a l’alumnat del segon cicle d’Infantil als centres educatius

La vacuna intranasal, sense punxades, s’administrarà a l’alumnat nascut en 2020, 2021 i 2022
La campanya és voluntària i es farà en tots els centres educatius amb autorització de les famílies
La Generalitat Valenciana, a través de les conselleries de Sanitat i Educació, vacunarà contra la grip a l’alumnat de tots els cursos del segon cicle d’Educació Infantil —nascuts en 2020, 2021 i 2022— directament en els centres educatius, a partir d’octubre, sempre que les famílies donen la seua autorització.
Les direccions generals d’Atenció Primària, Salut Pública i Centres Docents han coordinat el protocol de la campanya, que suposa una novetat respecte a anys anteriors, ja que amplia la cobertura a tot l’alumnat d’aquest cicle educatiu.
La vacuna que s’utilitzarà és intranasal, no requereix cap punxada i està especialment dissenyada per a la infància. Es tracta d’una vacuna trivalenta, segura i eficaç, que redueix fins a un 50% el risc d’emmalaltir i evita fins a 8 de cada 10 ingressos hospitalaris per grip en els més menuts.
Vacunació voluntària i accessible en tots els centres
La vacunació es realitzarà en tots els col·legis públics, concertats i privats, així com en els centres d’educació especial que ho autoritzen, amb personal sanitari especialitzat. D’aquesta manera, es facilita l’accés a les famílies, s’augmenta la cobertura i es redueixen desplaçaments als centres de salut.
La participació serà voluntària i només es vacunarà l’alumnat amb autorització familiar. Aquelles famílies que ho preferisquen també podran sol·licitar cita en el seu centre de salut perquè la vacuna siga administrada per infermeria pediàtrica.
Segons la Generalitat, aquesta mesura pretén protegir els menors de 5 anys, el col·lectiu que més sovint pateix la grip i les seues complicacions, alhora que s’evita la transmissió del virus a la resta de la població, especialment a persones majors o amb patologies de risc.
Al mes de juliol, Salut Pública ja va dur a terme una sessió informativa adreçada a docents, famílies i direccions de centres per a avançar les novetats de la campanya i donar a conéixer els detalls sobre la vacuna i la seua administració.