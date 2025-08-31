Barrachina: el sector agroalimentari, pilar de l’exportació valenciana

El sector agroalimentari representa el 28,6% de les exportacions totals de la Comunitat Valenciana
Les fruites lideren les exportacions amb 2.302,7 milions d’euros, seguides de productes transformats i hortalisses
El sector representa el 28,6% de les exportacions totals de la Comunitat, amb 5.489,6 milions d’euros en els primers sis mesos de l’any
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha afirmat que “el sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana es consolida com un pilar estratègic de la nostra economia exterior, amb una contribució constant i creixent al saldo comercial positiu de la regió”.
Tercera autonomia exportadora i líder en fruites
En el primer semestre de l’any, el sector agroalimentari ha representat el 28,6% de les exportacions totals, amb un valor de 5.489,6 milions d’euros.
Segons Barrachina, la Comunitat es manté com la tercera regió exportadora agroalimentària d’Espanya i líder en fruites exportades, la qual cosa reflecteix “l’excel·lència del nostre teixit productiu”.
Resiliència i aportació al superàvit
El conseller ha posat en valor “la resiliència del sector davant les fluctuacions del comerç internacional, la seua capacitat de creixement sostingut i el seu lideratge en productes clau com les fruites i els transformats”.
El saldo comercial agroalimentari és de 2.121 milions d’euros, i s’ha convertit en el principal contribuent al superàvit comercial total de la Comunitat, amb un creixement del 9,3% interanual.
Productes exportats
Les fruites lideren les exportacions amb 2.302,7 milions d’euros (41,9% del total agroalimentari), seguides pels productes transformats (1.538,4 milions) i les hortalisses (695,5 milions).