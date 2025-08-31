La Generalitat planta flora aquàtica amenaçada a Albalat de la Ribera per a afavorir la seua conservació

La plantació se centra en espècies com Carex elata, inclosa en el Catàleg valencià d’espècies protegides
Els treballs, cofinançats pel FEADER, reforcen la biodiversitat i la restauració dels hàbitats aquàtics
El projecte pretén reforçar les poblacions de plantes de gran valor ecològic
La Generalitat està duent a terme plantacions de flora aquàtica amenaçada a Albalat de la Ribera per a garantir-ne la conservació. Els treballs els desenvolupen les brigades de la Xarxa Natura 2000 de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori dins de l’àmbit del Lloc d’Interés Comunitari (LIC) de l’Albufera.
Espècies protegides i zones d’actuació
La iniciativa, realitzada amb la col·laboració del Centre Aquícola del Palmar, té com a objectiu reforçar poblacions de plantes com Carex elata, inclosa en l’Annex II del Catàleg valencià d’espècies protegides, així com altres espècies singulars com Lonicera biflora, Hydrocotyle vulgaris i Iris pseudacorus.
Les plantacions s’efectuen a prop d’assuts, sèquies i zones humides, en punts com el viver, la sèquia de La Tancà i El Morelló. Abans de plantar, els tècnics realitzen un desbrossament manual selectiu i posteriorment col·loquen les plantes amb ferramentes manuals.
Conservació i finançament europeu
Amb este projecte, la Generalitat impulsa la restauració de la ribera i la conservació dels hàbitats aquàtics dins de la Xarxa Natura 2000, contribuint a la millora de la biodiversitat i la resiliència ecològica.
Els treballs estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).