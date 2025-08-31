L’Hospital La Fe s’incorpora a l’Organització d’Instituts Europeus del Càncer

La Fe atén més de 12.000 pacients oncològics l’any amb un equip de 794 professionals especialitzats
El IIS La Fe impulsa 125 projectes de recerca en càncer i més de 400 assajos clínics actius
Rita Diranzo, Coordinadora de la Oficina Internacional del Instituto de Investigación Sanitaria IIS La Fe
El centre atén més de 12.000 pacients oncològics cada any i impulsa 125 projectes d’investigació en càncer
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha sigut admés com a membre de ple dret en l’Organització d’Instituts Europeus del Càncer (OECI), després de l’aprovació de la seua candidatura en l’última assemblea general celebrada a Grècia.
Aquesta incorporació suposa un pas decisiu en el procés d’acreditació com a Comprehensive Cancer Center (CCC), una distinció que reconeix aquells centres que integren de manera avançada l’atenció, la investigació, la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càncer.
Una xarxa europea de 180 centres
Amb l’adhesió, La Fe passa a formar part d’una xarxa de més de 180 centres europeus compromesos amb l’excel·lència en el tractament del càncer i la transferència de la investigació a la pràctica clínica. Els Centres Oncològics Integrals es caracteritzen per oferir una atenció multidisciplinària i d’avantguarda, promoure la investigació clínica basada en l’evidència i formar part de xarxes internacionals.
Dades que avalen l’excel·lència
La candidatura de La Fe ha comptat amb el suport de la seua sòlida infraestructura assistencial i científica:
- Atén més de 12.000 pacients oncològics a l’any, 5.833 d’ells nous diagnòstics.
- Compta amb un equip multidisciplinari de 794 professionals especialitzats en oncologia.
- Té vuit Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) reconeguts pel Sistema Nacional de Salut i huit unitats de referència autonòmica.
- Ha sigut designat pel Ministeri de Sanitat com a centre de referència per a l’administració de teràpies avançades CAR-T en adults i xiquets.
A més, l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) impulsa 125 projectes en càncer, amb més de 218 publicacions científiques i 400 assajos clínics actius en oncologia i hematologia. El seu pla estratègic aposta per la medicina personalitzada basada en tecnologies òmiques i intel·ligència artificial, així com per la implicació directa dels pacients.
Lideratge i reconeixement
Segons el gerent de l’Hospital La Fe, José Luis Poveda, el reconeixement com a membre de la OECI “reforça la vocació de lideratge en l’àmbit europeu i el compromís amb la millora contínua de la qualitat assistencial”.