Corbera es prepara per a la tradicional cercavila del fanalet

Corbera celebra les seues Festes Majors fins al 8 de setembre, Dia de la Mare de Déu del Castell.
Este dilluns el pati de les escoles del Centre Històric s’ha omplit de famílies per participar en el taller de fanalets, una activitat guiada per monitores que també ha comptat amb pintacares i manualitats.
Enguany, com a novetat, la Cercavila tradicional del fanalet inclou disfresses amb temàtica personatges de conte.
La jornada ha comptat, a més, amb un berenar saludable per a la xicalla, que demà té una nova cita a la bicicletada que recorrerà la població i que està oberta a participants de totes les edats.