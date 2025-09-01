Cullera acull aquest cap de setmana el VIII Festival TRI de Rugbi Inclusiu

Equipaments internacionals i activitats per a tots els públics
Els pròxims 5 i 6 de setembre, Cullera serà l’escenari del Festival TRI de Rugbi Inclusiu, organitzat per Trust Rugbi International Spain, l’Ajuntament de Cullera i el Cullera Rugbi Club.
Aquesta vuitena edició reunirà al voltant de 200 participants, entre els quals destaquen els equips Abelles Rugbi Club (València), Rugby Ávila Inclusivo (Àvila), Barcelona Universitari Club (Barcelona) i Clan TRI Espurna Cullera, així com delegacions internacionals de TRI dels Estats Units, Canadà i Escòcia. També assistiran les associacions locals ÀNEC i Baladre.
La programació començarà el divendres 5 amb una presa de contacte entre equips a la Sala Multiusos dels Jardins del Mercat, on tindrà lloc el sopar de benvinguda. El dissabte 6, els participants podran gaudir d’activitats aquàtiques a la platja del Marenyet, seguides de temps lliure per explorar els recursos naturals i esportius de Cullera.
Concurs Internacional de Paella i celebració final
A la tarda, l’esport tornarà a ser protagonista en el camp de Rugbi ‘Juan Palomares Corella’, amb els partits de rugbi inclusiu entre els equips participants. La jornada culminarà amb el Concurs Inclusiu Internacional de Paella, que celebra la seua cinquena edició als Jardins del Mercat, amb la col·laboració de l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Cullera.
Després del sopar i el lliurament de premis, la música posarà el tancament a dos dies plens de convivència, esport i diversió.
Segons el regidor d’Esports, Ricardo Fenollar, el festival és “un exemple del poder de l’esport per a la integració i la inclusió”. L’edil també ha destacat que Cullera reafirma el seu compromís amb els valors de diversitat i benestar, utilitzant el rugbi com a fil conductor per a unir la societat.